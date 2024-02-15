مهمة أخيرة كلفته حياته.. نهاية لص وسط زراعات العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حسمت إدارة البحث الجنائي بالجيزة الجدل بشأن العثور على جثة رجل وسط قطعة أرض زراعية بمركز العياط إثر ادعاء صعق بالكهرباء.

تحريات المباحث التي أشرف عليها الرائد أحمد الملطاوي ومعاونه الرائد باسم أبو الدهب توصلت إلى أن "ربيع. ر.ح" ٤٢ سنة، شرع في تنفيذ عملية سرقة فصعقته الكهرباء.

الواحدة ظهر أمس الأربعاء، تلقى مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة رجل أربعيني إثر ادعاء صعق بالكهرباء.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع ربيع رضا 42 سنة إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية كفر شحاتة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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