ضحية الشهامة.. كواليس جثة طائرة في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شاب عشريني دفع حياته ثمن شهامته، حاول مساعدة جارته بالتسلل إلى شقتها عبر الشرفة لفتح الباب فاختل توازنه وسقط من الطابق الرابع جثة هامدة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

انتقت قوات الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنها لشاب في منتصف العشرينات، يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به آثار كسور متفرقة ونزيف خارجي إثر سقوطه من علو.

التحريات التي أشرف عليها العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أنه في أثناء مساعدته جارته -تركت مفتاح الشقة بالداخل- حاول الخول من سرفة شقته إلى مسكنها لكن اختل توازنه وسقط جثة هامدة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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