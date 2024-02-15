العجوز زارته في المنام.. قاتل يعترف بجريمته بعد دفن الضحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تملك الطمع من "مصطفى" وسعى وراء قتل مسنة؛ لسرقتها، مستغلًا جلوسها بمفردها في شقة بمنطقة عين شمس.

الخميس الماضي، فكر القاتل في حيلة تسهل عليه مبتغاه خاصة أنه على علم بجلوسها بمفردها لتردده كثيرا في نطاق سكنها، صعد إليها وطرق بابها حتى فتحت له.

أبلغها الجاني أنه يعمل محصل كهرباء ويرغب في الاطلاع على العداد، سمحت له بالدخول وما أن أدارت له ظهرها ضربها بكل ما أتى من قوة حتى أغشى عليها على الأرض.

صرخات العجوز لم تهمس في أذن أي من الجيران أو مرتادي الشارع، استغل القاتل ذلك وسرق 100 ألف جنيه وفر هاربًا.

في اليوم التالي، طرق حارس العقار باب منزل العجوز لكنها لم تستجب، هاتف شقيقها وأبلغه أن أخته ربما تكون في خطر، حضر الرجل في عجالة وكسر الباب ووجدها ملقاه على الأرض.

اعتقد شقيق المجني عليها أنها وقعت على الأرض قضاء وقدر جراء إصابتها ببعض الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وضعف ضربات القلب، ذهب إلى وحدة الصحة واستخرج تصريح دفن لها بعد أن قيدت موتها طبيعيًا.

على غير العادة، تأنب ضمير القاتل كثيرًا، وفق اعترافه أمام النيابة المختصة، بل ووصل الأمر لرؤية الضحية في المنام تلومه على فعلته، ما جعله يشعر بالذنب وسلم نفسه للشرطة واعترف بكل ما فعله.

اصطحب الشرطة الجاني إلى محل الواقعة ومثّل جريمته، وسأل رجال الشرطة شقيق الضحية "كيف تدفنها وهي مقتولة"، فرد: "الوفاة كانت طبيبعة جدا واستخرجنا التصريح بناء على أنها وعكة صحية شديدة أصابتها.

وامرت النيابة بحبس القاتل على ذمة التحقيقات، 4 أيام.

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