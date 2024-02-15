عمود كهرباء يكتب نهاية مسجل خطر في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة حملتها التحريات في مصرع مسجل خطر صعقًا بالكهرباء مركز العياط جنوب الجيزة.

تبين بالفحص الجنائي أن المتوفى مسجل خطر سرقة سبق اتهامه في ٣١ قضية، وأنه شرع في سرقة عمود كهرباء فصعقه التيار الكهربائي.

تحريات المباحث التي أشرف عليها الرائد أحمد الملطاوي ومعاونه الرائد باسم أبو الدهب توصلت إلى أن "ربيع. ر.ح" ٤٢ سنة، شرع في تنفيذ عملية سرقة فصعقته الكهرباء.

الواحدة ظهر أمس الأربعاء، تلقى مأمور مركز العياط بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة رجل أربعيني إثر ادعاء صعق بالكهرباء.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مصرع ربيع رضا 42 سنة إثر تعرضه لصعق كهربائي بقرية كفر شحاتة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.