شكرا لقرائتكم خبر عن متفاوتة الشدة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار بالجمهورية حتى نهاية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم وأماكن سقوطها وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم كما يلى: -

- أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة.

- أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناه ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سيطرة المنخفض الجوى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية : يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

و يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10.