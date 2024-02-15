شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق مبادرة كلنا واحد غدا لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، تقلبات في حالة الجو وأمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى والأرصاد وانطلاق مبادرة كلنا واحد غدا لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس السيسى ، وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس يسجل 3650 جنيها.

وإلى أهم الأخبار

أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة الكبرى والأرصاد: استمرار سيطرة المنخفض الجوى

تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ، أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق ، وذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

انطلاق مبادرة كلنا واحد غدا لتوفير الأغذية بأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس السيسى

تنطلق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد، غدا الجمعة، حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

المترو يخصص شباك تذاكر للسيدات وكبار السن وذوى الهمم.. صور

خصصت وزارة النقل شباك صرف تذاكر المترو للسيدات وكبار السن وذوى الهمم، بعدد كبير من محطات المترو، وذلك للتسهيل عليهم ومنع التزاحم أمام شباك التذاكر، ويمكن استخدام هذا الشباك للجمهور العادى ولكن الأولوية للسيدات وكبار السن وذوى الهمم.

الصحة تكشف ارتفاع معدل الشفاء من سرطان الأطفال بنسبة 60% بحلول عام 2030

كشفت وزارة الصحة والسكان، تطبيق معايير دولية موحدة لعلاج أورام الأطفال في 80% من المستشفيات المصرية، بما يستهدف تنفيذ استراتيجية قومية موحدة للعلاج ومكافحة الأورام لدى الأطفال.

معبر رفح أبوابه مفتوحة.. مرور شاحنات مساعدات جديدة للجانب الفلسطيني

تواصل اليوم فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة أمام حركة العبور بين الجانبين المصرى والفلسطينى، وكشفت بيانات إدارة معبر رفح، عن أنه يجرى حاليا مرور دفعة مساعدات جديدة تنقلها شاحنات فى طريقها من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى، وانهاء اجراءات دخول مصابين وجرحى لتلقى العلاج بالمستشفيات المصرية.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس يسجل 3650 جنيها

ننشر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15 فبراير 2024 حيث سجل الذهب استقرار عند 3650 جنيها للجرام من عيار 21 في حين هبط السعر العالمي للذهب دون 2000 دولار وهو ما لم ينعكس على الذهب في مصر

الرئيس السيسى يبحث مع نظيره البرازيلى توطيد العلاقات بين البلدين

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلى "لولا دا سيلڤا"، الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة فى بعض المحافظات والصغرى بالقاهرة 11

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وزارة النقل تكشف نسب الانتهاء من محطة مونوريل المشير

كشفت وزارة النقل عن نسب تشطيبات محطة رقم 7 "محطة المشير"، بمشروع مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، والذى يعمل بشكل تجريبى بدون جمهور، من العاصمة لمحطة المشير، ضمن الخط الممتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر.

وزارة الصحة توفر احتياجات عيادات تنظيم الأسرة بالجمهورية

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم إمداد 100% من عيادات الجمعيات الأهلية باحتياجاتها من وسائل تنظيم الأسرة بالأسعار المدعمة وذلك لتوفير الخدمات للسيدات الحوامل .

2 مليون مولود سنويا.. تحديات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا بسبب الزيادة السكانية

أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه على الرغم من التراجع الملحوظ في أعداد المواليد المسجل خلال آخر 5 سنوات، إلا أن أعداد المواليد الحالية والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا مازالت تمثل تحدياً كبيراً في شتى المجالات اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً، وعلى المستوى الأمني أيضاً وتستنزف موارد الدولة.

حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن جهازه المعاون فى المنتخب

يعقد اليوم الخميس، حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًا، بالعاصمة الإدارية يتحدث فيه عن مهمته الجديدة مع الفراعنة، بعدما وقع عقود تدريبه رسميًا وكشف عن الجهاز المعاون له في قيادة المنتخب، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.