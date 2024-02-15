شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لجنة مشتركة على أعلى مستوى بين مصر والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المباحثات الثنائية التي جمعته بنظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، ناقشت تطوير العلاقات بين البلدين.

أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك بقصر الاتحادية: "اتفقنا على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة، سياسية واقتصادية وثقافية وصناعية وزراعية".

وأعلن الرئيس السيسي عقد تشكيل لجنة مشتركة على أعلى مستوى بين البلدين لتنسيق أطر التعاون والأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة ، خلال قمة G20 والتي ستعقد لاحقا في البرازيل.

تابع الرئيس: "المباحثات الثنائية عكست حجم توافق البلدين في المجالات المختلفة وأيضا فيما يخص القضايا الدولية وتوافقنا على أهمية إيقاف اطلاق النار في قطاع غزة واطلاق سراح الرهائن والمسجونين وادخال المساعدات الى القطاع بأكبر حجم ممكن حفاظا على أرواح المدنيين وصولا الى اطلاق مرحلة ما بعد الحرب من اجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وفى نهاية كلمته، قال الرئيس السيسي: "لازم أسجل هنا بأن البرازيل اعترفت بالدولة الفلسطينية.. وبرحب بفخامة الرئيس وأشكره على وجوده في مصر وعلى إرادته السياسة في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة وتقديري واحترامى لشخصكم وسعيد بالزيارة وهبقى سعيد أكثر بزيارة البرازيل".