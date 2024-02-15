شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تدريب المزارعين بالوادى الجديد على الاستفادة من المخلفات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنى مركز بحوث الصحراء تطبيق الحلول غير تقليدية للاستفادة من المخلفات الزراعية وتنفيذ نماذج للمكمورات السمادية (الكمبوست) والعلفية (السيلاج) من مخلفات النخيل، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفى إطار التنسيق الكامل بين مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة بالوادى الجديد في دراسة التحديات التى تواجه التنمية الزراعية ووضع الحلول المثلى لرفع الكفاءة الانتاجية لوحدة الأراضى والمياه والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية .

أكد الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء أن التنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتعامل مع تلك الموارد طبقا للأسس العلمية السليمة للحفاظ على استدامتها.

وأوضح بأن محافظة الوادي الجديد تمتلك ما يزيد عن 3 مليون شجرة نخيل تنتج آلاف الأطنان من المخلفات سنوياً والتي تشكل عبئاً كبيراً على أصحاب المزارع بالمحافظة ويتم التعامل معها بإتجاهان إما بتركها لتكون عائلاً للآفات والقوارض مما يضر بالإنتاج الزراعي أو بحرقها داخل المزرعة مما يؤثر سلبياً علي النظام البيئي بأكبر محافظات مصر من حيث المساحة وأقلها من حيث التلوث البيئي.

و أضاف شوقي أن التخلص من المخلفات بشكل عشوائي عن طريق الحرق يكون له تأثيرات سلبية على البيئة خصوصاً فيما يتعلق بظاهرة الإحتباس الحراري وغيرها من الأزمات البيئية وهو ما يتعارض مع توجه الدولة بتقليل الإنبعاثات الكربونية والتوجه إلى الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور حسام شومان , مدير مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء بأن المركز قام بإنشاء وحدة مصغرة لإنتاج الكمبوست من خلال خطة ممنهجة في إطار البحث العلمي لإنتاج الكمبوست والأسمدة العضوية السائلة بجودة عالية وذلك من خلال القيام بمراحل التصنيع المختلفة للحصول علي منتج عالي الجودة كامل التحلل مرتفع القيمة الغذائية وتستخدم كنموذج تدريبى للمزارعين والمستثمرين بالمحافظة حيث قام المركز بإنتاج 400 متر مكعب من الكومبوست من خلال الوحدة وتوفيره للمزارعين بسعر التكلفة مما يسهم فى دعم المزارعين وحثهم على توفير الأسمدة العضوية والاعلاف غير تقليدية بتكاليف أقل وعائد اقتصادى أعلى.

و يقوم المركز بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمزارعين والمستثمرين وطلاب كلية الزراعة والمهندسين الزراعين خلال المراحل المختلفة للتخلص الأمن من المخلفات الزراعيه والاستغلال الأمثل لها بهدف زيادة الوعي والذي يمكنهم من تنفيذ هذه التقنية لديهم .