شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق أمريكي على زيارة أردوغان لمسجد الإمام الشافعى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال في بيان اليوم إن "سفارة الولايات المتحدة، ساعدت بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، في إنشاء مركز الزوار الجديد للموقع في أكتوبر 2023، إلى جانب التجديدات طويلة المدى منذ عام 2017".

وأضاف: "صندوق سفراء الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي، من بين مشاريع أخرى للحكومة الأمريكية ساعدت في دعم الجهود الكبرى للحفاظ على التراث الثقافي في جميع أنحاء مصر، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء المصريين لحماية هذه المواقع المذهلة، ودفع السياحة للاقتصاد، وإتاحة الوصول إليها للأجيال القادمة".

ويوفر مركز زوار الإمام الشافعي مساحة حيث يمكن للمجتمع والطلاب والسياح اكتشاف الهندسة المعمارية الفريدة للضريح مع التعرف أيضًا على المساهمات الفقهية المحورية التي قدمها الإمام الشافعي.