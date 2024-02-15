خدمة جديدة وتعديل المواعيد.. بيان عاجل من السكة الحديد بشأن القطارات (مستندات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" ما بين محرم بك- الحمام والعكس خط الإسكندرية- مطروح، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17 / 2 / 2024.

وبحسب بيان للهيئة قبل قليل جاءت بيانات التشغيل كالأتي:

- قطار 4224 محرم بك- الحمام، حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحا يصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4226 محرم بك- الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحاً يصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4228 محرم بك- الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءا يصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساءا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4230 محرم بك- الحمام حيث يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءا يصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساء طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4225 الحمام- محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحا يصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4227 الحمام- محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 07:15 صباحا يصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحا طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4229 الحمام- محرم بك حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءا يصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءاً طبقا للجدول المرفق.

- قطار 4231 الحمام- محرم بك، حيث يقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءا يصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءا طبقا للجدول المرفق.

وأشارت الهيئة إلى أنه يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات: "652- 300- 656-646- 649- 653- 655- 657- 299- 1209- 647"، طبقًا للجداول المرفقة.

يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر التي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس الإدارة.