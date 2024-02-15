"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار الجراد في مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، حقيقة وجود حشرة الجراد من الحجم الكبير منتشر بأجواء مدينة مرسى مطروح خاصة بعد أن تداولت عدة صور للحشرة على مواقع التواصل الإجتماعي مما أثار حالة من الذعر والخوف بين المواطنين.

وقال "رزق"، لمصراوي إن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي غير صحيحة مؤكدا على أن أجواء مطروح تنعم بهواء نقي خلال الفترة الحالية ولا مجال للحديث عن انتشار أي حشرات قد تهدد أجوائها.

وكان البعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا صورًا مجهولة لحشرة الجراد كبيرة الحجم عبر مواقع التواصل الإجتماعي مدعين بأنها لأجواء مدينة مرسى مطروح مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.