لمدة 30 يومًا.. خريطة التحويلات المرورية بشارع يوسف عباس بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تفاصيل غلق كلي وجزئي لشارع يوسف عباس اعتبارا من اليوم الخميس لمدة 30 يومًا؛ لتنفيذ 3 محطات بمشروع مونوريل شرق النيل.

أولاً: محطة الاستاد، سيتم غلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع ابن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.

سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع ابن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس اتجاه طريق العروبة أما القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع ابن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.

ثانيا: محطة الشهيد هشام بركات، كشفت الإدارة عن غلق كلي لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوى اتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين مع تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوى اتجاه طريق النصر يسلك يمينا إلى شارع السوق فيسارًا خلف مدرسة الشهيد رامى محمد الجنجيهى فيسارًا شارع المهندسين العسكرين فيمينًا إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

أم عن الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين، وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

ثالثا: محطة جامعة الأزهر، أوضحت إدارة المرو عن استكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الاتجاهين وتحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا اتجاه شارع الطيران فيمينًا اتجاه شارع على أمين.

القادم من شارع على أمين اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى يسلك يمينا شارع الطيران واستكمال خط السير، والقادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع على أمين يسلك يسارًا شارع عبد العزيز الشناوى فيمينًا شارع الطيران.

الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة ونسقت مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.