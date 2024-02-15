مباحث المصنفات تصدم صاحب مكتب كاستينج يستغل الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات مكتب كاستينج بدون ترخيص بالجيزة.

التحريات بينت أن صاحب المكتب يستقطب الشباب والفتيات لتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدما معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات واستهداف مقر المكتب، أمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط استوديو تصوير بداخله "هارد ديسك، كاميرا ديجيتال").

المدير المسئول أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق أرباح مادية مع اتخاذ الإجراءات القانونية.