شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جندى وإصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم مقتل جندى وإصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة، بحسب سكاى نيوز.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول العربية، لإعداد خطة لما بعد الحرب للمنطقة ستتضمن جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية إن أى مبادرة سياسية لا تبدأ بوجود دولة فلسطينية كعضو كامل العضوية فى الأمم المتحدة "محكوم عليها بالفشل".