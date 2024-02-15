الرئيس السيسى يودّع نظيره البرازيلى لولا دا سيلڤا بعد انتهاء زيارته لمصر

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القاهرة - سامية سيد - ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسى ضيف مصر الكبير الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا بعد انتهاء زيارته لمصر، والتي تم الاتفاق خلالها على ترفيع العلاقة بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وإنشاء لجنة مشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، على أن يتم تفعيل ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي المرتقبة للبرازيل خلال العام الجارى. الرئيس السيسى يودع نظيره البرازيلى الرئيس السيسى يودع نظيره البرازيلى الرئيس السيسى يودع نظيره البرازيلى

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