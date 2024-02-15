شكرا لقرائتكم خبر عن كبير الأثريين: لا خطورة على جسم هرم منكاورع لكن تم رفض إعادة ترميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدى شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار والسياحة، أن اللجنة العلمية لمراجعة ترميم هرم منكاورع رفضت المشروع وأن كل الأحجار الموجودة حول جسم الهرم لن يتم تركيبها، موضحا أن قرار اللجنة بسبب أن تركيب الأحجار هو أثر يدارى أثر ويؤدى لمشكلة.

وأضاف الدكتور مجدى شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامى جابر القرموطى، على قناة سى بى سى، أن اللجنة العلمية قررت أن قيمة الاثر العالمية فى هرم منكاورع بوجود هذا الشكل، قائلا: "اللجنة رفضت ترجع الاحجار للهرم ولكن وافقت مبدئيا على حدوث تنقيب حول الهرم بشروط أولها يكون فى أسباب علمية واضحة فى دراسة".

وتابع: "مفيش خطورة على الأهرامات ولا خطورة على جسم هرم منكاورع من إعادة ترميمه ورفضنا إعادة اكساء الهرم إنما مشروع التطوير شغال وحولين هرم منكاورع كان في رديم بس بقى آثار لأنه بقى له سنين طويلة واللجنة العليا طلبوا من اللي هيشتغلوا يقدموا مشروع متكامل وهو جانب ياباني".