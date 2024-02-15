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بحضور عدد من الصحفيين.. عزاء الكاتب الراحل السوادني محجوب محمد صالح.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس، عزاء الكاتب الصحفي الراحل محجوب محمد صالح، عميد الصحفيين السودانيين الذي وافته المنية في القاهرة، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك بحضور عدد من الكتاب الصحفيين المصريين والسودانيين. 

 

وتوفى الصحفي السوداني محجوب محمد صالح، في القاهرة، عن عمر ناهز الـ 96 عاما، بعد مسيرة صحفية استمرت لأكثر من 70 عاما، تقلد خلالها عدة مناصب قيادية في اتحاد الصحفيين العرب واتحاد الصحفيين الأفارقة، ونال جوائز عربية وعالمية عديدة في الصحافة وحقوق الإنسان.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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