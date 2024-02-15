الحملة الرسمية للرئيس السيسى تكرم حزب الحرية المصرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كرمت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، حزب الحرية المصرى، ممثلا فى إسم الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب؛ والدكتور أحمد ادريس أمين التنظيم المركزى ومسئول الاتصال مع الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية، تقديرا على المجهود الكبير خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وكتابة فصل جديد من تاريخ مصر من خلال العمل الجماعى والتشاركى فى حشد المواطنين أمام صناديق الانتخابات.

وقام المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى بتسليم الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، درع التكريم وشهادة تقدير للحزب إضافة إلى شهادة تقدير بإسمه شخصيا، كما تسلم د. أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى ومسئول الاتصال مع الحملة الرسمية شهادة تقدير .

من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى بدور قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن التكريم يعد توثيق للنجاحات الكبيرة، التى تحققت خلال الفترة الماضية، موضحا أن جميع الأحزاب والقوى السياسية التقت على أرضية وطنية لدعم الدولة المصرية.

وقال المستشار محمود فوزى أن ما تتعرض له مصر من ضغوط ليس من قبيل الصدفة، داعيا إلى ضرورة التصدى ومواجهة تلك التحديات من خلال تنمية الوعى العام لدى المواطنين، مؤكدا أن مصر نجحت فى إحباط كل المخططات والمساومات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ومن جانبه أشاد وسام صبرى المدير التنفيذى للحملة الرسمية، بدور حزب الحرية المصرى، فى الانتخابات الرئاسية، والاصطفاف الوطنى المميز خلال تلك المرحلة المهمة.

ومن جانبه، توجه الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى بالشكر والتقدير للحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذا التكريم المتميز الذى نعتز ونفتخر به جميعا.

وأكد الدكتور ممدوح محمود أن قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى قاموا بواجبهم الوطنى فى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إيمانا وتقديرا لدوره الوطنى الكبير فى الحفاظ على مؤسسات ومقدرات الدولة المصرى وأمنها القومى.

وجدد "محمود"، دعم ومساندة حزب الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضه للحفاظ على الأمن القومى، وسنظل على العهد دائما داعمين للرئيس فى مواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأعرب رئيس الحزب عن شكره وتقديره للرئيس السيسى صاحب المواقف الوطنية فى مواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف الأمن القومى، مشيرا إلى أن العالم كله شاهد على مواقف مصر وقيادتها السياسية مما يحدث من عدوان غاشم وحرب إبادة جماعية للشعب الفلسطينى، ونجاح مصر فى تغيير وجهة نظر دول العالم برفض التهجير القسرى وتصفية القضية الفلسطينية.

أما الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزى ومسئول الاتصال مع الحملة الرسمية، فقال أن الحملة الرسمية تعد من أقوى الحملات الرئاسية على مستوى العالم، وكان لها دورا بارزا فى انجاح الانتخابات بفضل التكاتف والعمل المستمر على مدار الساعة، مؤكدا أن التكريم من جانب الحملة يعد بمثابة تكريم لجميع قيادات وأعضاء الحزب.

كما أكدت النائبة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصرى أن الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى تعد نموذجا يحتذى به للانتخابات فى كافة دول العالم، وتوجهت بالشكر والتقدير لجميع أعضاء الحملة للدور الكبير خلال فترة الانتخابات.

وقالت النائبة جيهان البيومى رئيس لجنة المرأة بحزب الحرية المصرى أن الحملة الرسمية بالتنسيق مع باقى الأحزاب السياسية كان لهم دورا بارزا فى الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى ضرورة العمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين البسطاء.

أما النائب يوسف خطاب أمين حزب الحرية بمحافظة الجيزة فأشاد بدور الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا اصطفاف جميع قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى خلف القيادة السياسية.

ومن جانبه قال جلال الزغاط أمين حزب الحرية بمحافظة القاهرة أننا عشنا تجربة سياسية رائعة وكان هناك تناغم مهم بين الحملة الرسمية والحزب، مؤكدا على استمرار الدعم للرئيس السيسى فى جميع المجالات.

أما عبد الفتاح الديب أمين الحزب بالدقهلية فأكد على ضرورة استمرار العمل والتنسيق بين الحملة والأحزاب السياسية.