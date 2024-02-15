طالب المتابعين بالدعاء.. نجل الدكتور هاني الناظر يكشف عن تدهور حالة والده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، عن تدهور الحالة الصحية لوالده.

وقال نجل الدكتور هاني الناظر، عبر صفحته على فيسبوك: "دكتور هاني الناظر للأسف بعد ما كان اتحسن جدًا، حالته تدهورت جامد فجأة".

وطالب الُمتابعين والجميع، بالدعاء للدكتور هاني الناظر، بالشفاء.

وكان الدكتور محمد الناظر، أوضح عبر صفحته سابقًا، عن تطبيق ٥٠% على خدمات الليزر (لفترة محدودة)، وتحديد مواعيد ثابتة للكشف المجاني على المرضى الغير قادرين بشكل مستمر، على غرار مبادرة والده.