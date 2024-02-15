الرئيس السيسي يُحذر من خطورة التصعيد في غزة.. ويؤكد ضرورة تفعيل مسار حل الدولتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا من رئيس الوزراء الكندي، حول الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الرئاسة المصرية، أن الاتصال بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء كندا تناول الجهود المصرية بشأن تبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة إلى غزة.

وأشارت الرئاس، إلى أن الرئيس السيسي يحذر من خطورة التصعيد، ويؤكد أهمية وقف اتساع رقعة الصـ ـراع، وضرورة تفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وثمن رئيس الوزراء الكندي، الجهود المصرية، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين، ودعم بلاده كل الجهود لوقف إطلاق النـ ـار في قطاع غزة.