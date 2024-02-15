"الغرف التجارية" تكشف الفئات المستحقة للصكوك المؤمنة بدلاً من كرتونة رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، عن الفئات المستحقة للصكوك المؤمنة لشراء السلع الغذائية بدلا من كراتين رمضان.

قال عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "أون"، مساء الخميس، الصكوك المؤمنة هي قسيمة مالية مخصصة لشراء السلع الغذائية بدلا من كراتين رمضان، وهذه الصكوك تُصدرها الغرفة تجارية بكل محافظة ويتم تسليمها للمحافظين لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية المدرجة أسماؤها ضمن قواعد البيانات.

أضاف أمين عام الغرف التجارية، أن الصكوك تهدف لاتاحة الاختيار أمام المواطن لشراء السلع الغذائية التي يرغب فيها بالإضافة إلى الاستفادة من قيمة الكرتونة الفارغة التي تصل قيمتها إلى 20 جنيها.

وأشار إلى أن الغرف التجارية سوف تدرس إمكانية طرح الصكوك للمواطنين الراغبين في الحصول عليها بهدف إعادة توزيعها على المحتاجين والفقراء خلال شهر رمضان وفق ضوابط مشددة.