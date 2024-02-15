زاهي حواس: أعرف كل حبة رمل عند الهرم.. ومحدش هيحط عليه بلاطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تحدث عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عن قرار لجنته المشكلة لمراجعة مشروع "تبليط الهرم" الذي جاء برفض إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية من دون أي إضافات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،:"أقول للعالم أطمئون مفيش تبليط للهرم.. مفيش بلاطة على الهرم .. قرار اللجنة ملزم لوزارة السياحة والآثار بعدم تنفيذ مشروع كساء الهرم الأصغر.. ننتظر خطة لتطوير الهرم سيتم عرضها من قبل الدكتور مصطفى وزيري".

وفي رسالته للمصريين والعالم، قال:"اطمئنوا مفيش تبليط للهرم، وهناك دراسات وتقارير لأي عملية تطوير.. وأنا أعرف كل حبة رمل في الهرم ولا يمكن تبليط الهرم أو وضع حجر زيادة مفيش بلاطة على الهرم".