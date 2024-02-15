الداخلية تستعد لرمضان بالمرحلة الـ25 من مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

‏تحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة ٢٥ من مبادرة كلنا واحد تزامنا مع شهر رمضان.

وعقدت الوزارة اجتماعات مع الموردين وأصحاب السلاسل التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة.