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الداخلية تستعد لرمضان بالمرحلة الـ25 من مبادرة "كلنا واحد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

‏تحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة ٢٥ من مبادرة كلنا واحد تزامنا مع شهر رمضان.

وعقدت الوزارة اجتماعات مع الموردين وأصحاب السلاسل التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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