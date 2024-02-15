الداخلية تستعد لرمضان بالمرحلة الـ25 من مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة ٢٥ من مبادرة كلنا واحد تزامنا مع شهر رمضان.
وعقدت الوزارة اجتماعات مع الموردين وأصحاب السلاسل التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة.
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة ٢٥ من مبادرة كلنا واحد تزامنا مع شهر رمضان.
وعقدت الوزارة اجتماعات مع الموردين وأصحاب السلاسل التجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة.
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