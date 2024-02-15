شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أحد محطات تصدير الموالح: نصدر لـ60 دولة والبرتقال عليه طلب عالمى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الباسط خليفة، مدير عام إحدى محطات تعبئة وتصدير الموالح بالبحيرة، أن لديهم 2 خط إنتاج للموالح وصالة تعبئة خضار لإنتاج العنب والرمان والخوخ وخطوط الإنتاج ضخمة عملاقة وخط الإنتاج عليه 23 مخرجا ومنها خطوط لتصدير لمصانع العصير.

وأضاف عبد الباسط خليفة، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، أن البرتقال المصري عليه طلب كبير من العالم كله ونرسل موالح للتصدير وخطوط الانتاج كلها مستوردة من أوروبا وتعمل بالكومبيوتر، موضحا أن ثمرة الفاكهة يتم تصويرها 160 صورة من جميع الجهات ويحصل عليها فرز للجودة والمقاسات.

واستكمل: "الطاقة الانتاجية للعمل 400 عامل يوميا لخط الانتاج بخلاف الاداريين والموظفين وبنوصل ل600 عامل شغالين يوميا، وموسم الموالح يبدأ من 1 ديسمبر لنهاية شهر يوليو ونعمل طوال السنة والتصدير لحوالي 60 دولة منهم الاتحاد الاوروبي بالكامل وامريكا الشمالية وكندا واستراليا وشرق اسيا وفي طلبات لليابان هذا العام وهو أصعب سوق في العالم وطالبين جودة اعلى من الدرجة الاولى ومنها البرتقال المصري".