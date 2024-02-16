أخبار مصر

لفظ خارج وفيديو صادم.. البلوجر سوزي الأردنية خلف القضبان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

"اه في الشارع اللي وراه" عبارة خارجة تصدرت معها البلوجر سوزي الأردنية محركات البحث خلال الساعات الماضية لتتحول إلى "ترند".

سوزي الأردنية أطلت بفيديو صادم -يحمل ألفاظًا خادشة للحياء والذوق العام- على متابعيها بمنصات السوشيال ميديا لينتشر كالنار في الهشيم مفجرًا غصب الكثيرين.

سوزي الأردنية صاحبة المحتوى الجريء لم تتوقع ما ينتظرها. فرحتها بزيادة عدد المتابعين عبر حسابها الشخصي لم تكتمل بل تحولت إلى كابوس خلف القضبان.

محامون قدموا بلاغات ضد البلوجر سوزي الأردنية حظيت بتحرك أمني عاجل. مأمورية من مباحث الآداب ألقت القبض عليها بمنطقة الساحل شمال العاصمة واصطحبتها للقسم للتحقيق.

البلوجر سوزي الأردنية صاحبة الـ18 ربيعًا تواجه اتهامات بنشر فيديوهات غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا