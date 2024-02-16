لفظ خارج وفيديو صادم.. البلوجر سوزي الأردنية خلف القضبان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

"اه في الشارع اللي وراه" عبارة خارجة تصدرت معها البلوجر سوزي الأردنية محركات البحث خلال الساعات الماضية لتتحول إلى "ترند".

سوزي الأردنية أطلت بفيديو صادم -يحمل ألفاظًا خادشة للحياء والذوق العام- على متابعيها بمنصات السوشيال ميديا لينتشر كالنار في الهشيم مفجرًا غصب الكثيرين.

سوزي الأردنية صاحبة المحتوى الجريء لم تتوقع ما ينتظرها. فرحتها بزيادة عدد المتابعين عبر حسابها الشخصي لم تكتمل بل تحولت إلى كابوس خلف القضبان.

محامون قدموا بلاغات ضد البلوجر سوزي الأردنية حظيت بتحرك أمني عاجل. مأمورية من مباحث الآداب ألقت القبض عليها بمنطقة الساحل شمال العاصمة واصطحبتها للقسم للتحقيق.

البلوجر سوزي الأردنية صاحبة الـ18 ربيعًا تواجه اتهامات بنشر فيديوهات غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.