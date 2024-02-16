لجان وزارة الآثار تُعاين إجراءات معاينة سكن حجاج السياحة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

واصلت لجان بعثة وزارة السياحة المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية؛ انطلاقاً من الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم، برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، إجراءات معاينة السكن الذي سيقيم به حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية.

ومن جانبها، أوضحت سامي، أن لجان الوزارة تقوم بالمرور الميداني اليومي على الفنادق، والعمائر، وفنادق الإيواء السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، على أنه سيتم الالتزام بكل المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي هذا العام والمعتمدة من الوزير، والالتزام بكل الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي، ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت السياحة، إلى قيام لجان المعاينات الخاصة بالوزارة، بالتحديث الشامل لقواعد بيانات الفنادق المسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة والخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإضافة كل الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي.

وتابعت: ذلك عن طريق المسح الميداني لكل الفنادق؛ للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي 1445هـ والمعتمدة من وزير السياحة والآثار.

وأكملت: تتواجد مقرات بعثة الوزارة بفندق مكارم أجياد بمكة المكرمة، وفندق جولدن توليب الشاكرين بالمدينة المنورة.

وفي سياق متصل، عقدت سامية سامي، اجتماعات عديدة، بمقر البعثة بمكة المكرمة، مع عدد من الشركات السياحية المصرية المنظمة لموسم الحج والمتواجدة بالسعودية لإجراء المعاينات الخاصة بها؛ لبحث سبل التنسيق المشترك بشأن موسم الحج هذا العام.

وخلال هذه الاجتماعات، أشارت سامي، إلى الجهود المبذولة من قبل فريق عمل الوزارة؛ لتقديم موسم حج ناجح هذا العام على غرار ما شهدته المواسم السابقة، وجهود تذليل كل العقبات التي تواجه شركات السياحة المنظمة لموسم الحج في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار في هذا الشأن؛ لدعم القطاع والنهوض بمنظومة العمل به والحفاظ على حقوق الشركات والحجاج على حد سواء.

وأكد ممثلو تلك الشركات، على أن الجهود المبذولة من قبل الوزارة تعكس تأكيدًا قويًا على دعم القطاع السياحي وتعزيز قدراته في تنظيم موسم حج 1445 هـ بكفاءة وفعالية.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كان قد اعتمد، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.