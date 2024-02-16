زاهي حواس يكشف أسباب رفضه مشروع ترميم هرم منكاورع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، تفاصيل قرار لجنته المشكلة لمراجعة مشروع "تبليط الهرم" الذي جاء برفض إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية من دون أي إضافات، مؤكدًا أن القوانين الدولية للآثار ترفض تغيير شكلها الحالي.

وقال حواس، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم"، عبر فضائية "ON"، مساء الخميس: "منقدرش ندبح مصطفى وزيري، دا صاحب عمل رائع، وربما يكون تسرع في الإعلان عن هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أنه التقى الدكتور مصطفى وزيري، أمام الهرم، وعرض فكرته، وقال إنه من الصعب استرجاع هذه الأحجار، وقدم تقرير عن الحفائر حول الهرم، وتم دراسة الموضوع.

وأضاف زاهي حواس أن هذه الأحجار جراناتية، بمقدار 7 مداميك موجودة من أيام الملك منكاورع، والقوانين الدولية تنص على عدم تغيير الشكل العام للأثر.

وواصل:" الدكتور مصطفى ربما تسرع في الإعلان عن تفاصيل الكشف، رغم أنه قدم تقريرًا كشف ضرورة عدم وضع أحجار على الهرم"، متابعًا: "وزيري تسرع في الإعلان عن مشروع ترميم الهرم ولم تكن لديه خطة واضحة، الموضوع انتهى.. مش بعمل خاطر لحد وقراري لم يتأثر بأي أفكار خارجية".