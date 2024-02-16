"ضرب نار وقتيل في الشارع".. كشف لغز العثور على جثة شخص بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف في كشف ملابسات مقتل شخص في مشاجرة بقنا وضبط الجناة.

تلقى مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، أمكن ضبط طرفيِّ المشاجرة وتبين حدوثها بين (طرف أول: عامل "متوفي إثر إصابته بطلقٍ ناري"، شقيقه بحوزته "بندقية آلية")، (طرف ثان: عامل وبحوزته "طبنجة" ووالدته "مصابة بطلق نارى بالبطن")، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، لخلافات الجيرة قام على إثرها الطرفان بتبادل إطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما أدى إلى وفاة أحدهم.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.