"كوكتيل مخدرات بـ 13 مليون جنيه.. الداخلية تطارد تجار "الصنف" في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن الجيزة والإسكندرية والدقهلية؛ حملة أمنية استهدفت تجار المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (4 عناصر إجرامية " اثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6،300 كيلو جرام – 5 كيلو جرامات لمخدر الإستروكس – 4 كيلو جرامات لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" – 7 آلاف قرص مخدر - بندقية خرطوش – فرد خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطهم الإجرامي").

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة كرموز.. وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا، وضبطت الحملات عاطل "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات - بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (12500000) جنيه تقريبًا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.