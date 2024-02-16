الأضخم في مصر".. "الري" تعلن عن أكبر منظومة حماية من الأمطار بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض مجهودات الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء.

وصرح الدكتور سويلم، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدعيم التنمية في شبه جزيرة سيناء، فإنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأضاف الوزير، أن الوزارة قامت بتنفيذ 556 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.

وأشار إلى لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

وأضاف أنه في محافظة شمال سيناء، انتهت أعمال حماية وادي الجرافي بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة ٣٢ مليون جنيه، ونهو تنفيذ عدد ١٠ خزانات أرضية على روافد وادي الجرافي بتكلفة تتجاوز ٢ مليون جنيه، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد ١٨خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى ١٩ مليون جنيها، بنسبة تنفيذ تزيد عن ٩١ %، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد ٥ أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادي العريش لحماية مدينة العريش.

وفي محافظة جنوب سيناء، تم الإنتهاء من تنفيذ عملية حماية وادي غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه، ونهو تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي "النفق – شرم الشيخ" بمخرج وادي بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه.

وتابع: أنه يجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد ٢ بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة ١٣٢مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٢٥%.

كما قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد ٤ بحيرات صناعية و١١ قناة و٤٤ حاجز توجيه و٢ حوض تهدئة و٤ حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه، والتي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا.

وأشار إلى أنه تم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد 5 بحيرات صناعية و3 سدود بتكلفة 245 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتألف من 15 بحيرة صناعية و 9 سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ 60 كيلو متر.

وتابع أن هذا المشروع يعد هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول على صعيد كافة محافظات مصر، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه.