شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: رفع 3500 حالة إشغال بحدائق الأهرام والمنيب والمنشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وتابع اللواء أحمد راشد نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق أ ، ز ، ج وشارع الثروة المعدنية والضغط العالي علي مدار ثلاثه أيام والتي أسفرت عن ضبط 2500 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعه الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين وعلى الفور تم رفع كافه حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الأهرام غلق وتشميع عدداً من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة الغير ملتزمه بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوي من المواطنين حيالها، بالإضافة الي رفع 500 حالة إشغال للكافيهات والمقاهي بمنطقة المنشية بحي الخرم استجابة لشكاوي المواطنين لما تحدثه من ازعاج وضوضاء وإعاقه حركة سير المواطنين والمركبات.

وشنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي جنوب بمناطق المنيب وجسر الكنيسة والمدبح وميدان الجيزة اسفرت عن رفع 500 حالة إشغال للمقاهي والمحال والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام واستاندات معروضات تابعه للمحال التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.