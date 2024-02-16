قومي المرأة: نسبة النساء والفتيات في البحث العلمي بلغت 48٪

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس القومي للمرأة ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم، ووزيرة البحث العلمي الأسبق إن نسبة النساء والفتيات في البحث العلمي والقيادة بلغت نحو 48٪ من الباحثين المصريين.

جاء ذلك خلال مشاركتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس في النسخة الثانية من "Science, she says" بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة، بحضور السفير الإيطالي ميشيل كاروني بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، ونوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وأكدت زخاري أهمية تسليط الضوء على العديد من النماذج النسائية التي يُحتذى بها في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أن أي بحث هو عمل جماعي لا يعتمد على شخص واحد فقط.

وأوضحت أن المناصب في مجال البحث العلمي تحتاج إلى شخص مناسب لديه المؤهلات والقدرات اللازمة لشغلها.