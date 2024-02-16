المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: يناير الأكثر سخونة على الإطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن شهر يناير كان الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق.

وذكر بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، اليوم، أن هطول الأمطار على مستوى العالم بلغ مستوى قياسي في يناير في أعقاب هطول أمطار قياسية في ديسمبر .

وكانت أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا أكثر رطوبة من المتوسط، بينما كانت أجزاء كبيرة من الجنوب الأفريقي وأمريكا الجنوبية أكثر جفافاً من المعتاد .

وامتد الاتجاه القياسي الذي شهده معظم عام 2023 إلى عام 2024. وللشهر الثامن على التوالي، تم تسجيل أرقام قياسية جديدة للحرارة.

وفي الوقت نفسه، وصلت درجات حرارة سطح البحر إلى مستوى قياسي لمدة 10 أشهر متتالية.

وقالت هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، التي تستضيف المؤتمر السنوي لمؤتمر الأطراف، إنه بناءً على البيانات الحديثة، فإن "الحاجة الملحة للعمل المناخي لم تكن أكثر وضوحًا من أي وقت مضى".