تحرير 186 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار ترشيد الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن تحرير 186 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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