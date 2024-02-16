تعليق على "فيسبوك" كشف اللغز.. كواليس ضبط المتهمين بسرقة شقة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

كُلل مجهود رجال البحث الجنائي وأجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالنجاح في كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بصورة على موقع "فيسبوك" متضمنًا تعرض شقة إحدى السيدات للسرقة بالإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة المسروقات.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11/1/2024 تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من (إحدى السيدات "الشاكية"- مقيمة بالقاهرة) اكتشافها سرقة (2 جهاز تليفزيون- مبلغ مالي- مشغولات ذهبية- متعلقات شخصية) من شقة مملوكة لها بالإسكندرية، ولم تتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى "عميل سيئ النية".

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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