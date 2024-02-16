حالات اختناق في حريق شقة بميدان لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق داخل شقة سكنية بميدان لبنان وسط الجيزة، الجمعة.
تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع الخليل.
دفع اللواء حازم فاروق مدي الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع إدارة إطفاء الشمال.
تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني بالعقار رقم 12 بجوار صيدلية مع وجود حالات اختناق.
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