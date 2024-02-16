إنقاذ وسط الجحيم.. مصاب بحالة اختناق في حريق "شقة المهندسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بحالة اختناق في حريق شقة بميدان لبنان، اليوم الجمعة.

قوات الحماية المدنية هرعت إلى موقع الحريق مدعومة بالمعدات اللازمة، وأخلت مصابا بحالة اختناق يدعى شريف السرجاني 40 سنة.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع الخليل.

دفع اللواء حازم فاروق مدي الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع إدارة إطفاء الشمال.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل شقة بالطابق الثاني بالعقار رقم 12 بجوار صيدلية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى إمبابة العام.

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