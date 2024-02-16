إصابة 9 عمال في سقوط سيارة ربع نقل بترعة بأطفيح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل وسقوطها في ترعة باطفيح جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مدير قطاع الجنوب اللواء عبد الرحمن سكر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق الزراعي ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل بالطريق اتجاه بني سويف، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بقرية القبابات.

الحادث أسفر عن سقوط 9 مصابين نقلوا إلى مستشفي أطفيح والرضوى للعلاج، ودفع مسؤولو مجلس المدينة بمعدات لرفع السيارة.

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