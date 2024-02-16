بقيمة 15 مليون جنيه.. ضبط 40 قضية عملة خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط 40 قضية "اتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15مليون جنيه).

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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