جثة طفل أثارت لغزًا.. مأساة داخل بيت العيلة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حسمت إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة غموض العثور على جثة طفل داخل منزل عائلته بأوسيم شمال الجيزة.

فور تلقيه البلاغ من إدارة شرطة النجدة، وجه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال ضباط المباحث بفحص الواقعة بالتنسيق مع مفتش الصحة.

آثار سحجات وكدمات بجسد الطفل "كريم.س." أثارت شكوك رجال البحث الجنائي لتبدأ رحلة الفحص بحثًا عن الحقيقة. تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الصغير كان يلهو وتعلقت ملابسه بضلفة الدولاب فسقط على وجهه جثة هامدة.

الطفل فارق الحياة تحت أنظار جده لتتشح الأسرة السواد حزنًا عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

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