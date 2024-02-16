مصدر مسئول ينفي اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال مصدر مسؤول بهيئة المعابر والحدود في غزة، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضح المصدر، بأن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

وأشار إلى أن النازحون قاموا بعد إشعال إطارات السيارات بفتح بوابة المعبر والاعتداء على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت في طريقها للقطاع.

وتابع المصدر قائلا: "تم إرسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميداني وتأمين شاحنات المساعدات، وذلك حسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية".