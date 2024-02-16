"الهباش": استمرار الحرب يُمكن أن يغير الموازين السياسية والقوى في إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتخذ قراراته بناءً على مصالحه الشخصية ورغبته في الاستمرار في الحكم والسلطة، موضحًا أن هناك مجموعة متطرفة يمينية تؤثر على قرارات نتنياهو وترغب في استمرار الحرب.

أضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو يعلم أن استمرار الحرب يمكن أن يغير الموازين السياسية والقوى في إسرائيل، ولذلك يرغب في استمرارها ليعود إلى قوته السابقة كرئيس للوزراء.

أشار إلى أن وقف العدوان وإطلاق النار يمكن أن يفتح الباب أمام محاسبة نتنياهو على سياساته، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى إزاحته عن منصبه، مؤكدًا أن الفلسطينيين هم من يدفعون ثمن هذه الخلافات الإسرائيلية والمصالح الشخصية والحزبية لنتنياهو.

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه نداءً للجميع بالتوصل إلى تسوية تحقن دماء الفلسطينيين وتحميهم من ويلات العدوان الإسرائيلي، بغض النظر عن التسمية، بل المهم هو التوصل إلى نتيجة تحقق الأمن والسلام للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.