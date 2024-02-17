3 اتهامات.. قرار من النيابة ضد سوزي الأردنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس سوزي الأردنية 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

نسبت النيابة للمتهمة خدش الحياء العام، والتعدي على قيم الأسرة، وإساءة استخدام مواقع التواصل لارتكاب الجريمة الأولى.

"اه في الشارع اللي وراه" عبارة خارجة تصدرت معها البلوجر سوزي الأردنية محركات البحث خلال الساعات الماضية لتتحول إلى "ترند".

سوزي الأردنية أطلت بفيديو صادم -يحمل ألفاظًا خادشة للحياء والذوق العام- على متابعيها بمنصات السوشيال ميديا لينتشر كالنار في الهشيم مفجرًا غصب الكثيرين.

محامون قدموا بلاغات ضد البلوجر سوزي الأردنية حظيت بتحرك أمني عاجل. مأمورية من مباحث الآداب ألقت القبض عليها بمنطقة الساحل شمال العاصمة واصطحبتها للقسم للتحقيق.

البلوجر سوزي الأردنية صاحبة الـ18 ربيعًا تواجه اتهامات بنشر فيديوهات غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتداء على قيم المجتمع المصري.