أستاذ تكنولوجيا حيوية يحذر من ظهور أسماك القرش بكثرة خلال الصيف المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور تحسين شعلة، أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية، من ظهور أسماك القرش بكثافة خلال الصيف المقبل بسبب التغيرات المناخية وعدم وجود الغذاء المناسب له.

وأضاف شعلة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية "الحدث اليوم": رغم أن القارة الإفريقية الأقل تأثيرا من الانبعاثات الكربونية والإضرار بالبيئة إلا أنها تعاني بشدة من التغيرات المناخية والضرر سيشمل الجميع، وتضر اقتصاديات جميع الدول، كما نرى حرائق الغابات في كولومبيا، وما حدث في ليبيا واليونان وأمريكا.

وحذر أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية، من انتشار فطر الكانديدا أوريس حيث يتسبب في وفاة شخص من كل 3 أشخاص مصابين، لافتا إلى أنه لا يوجد له علاج حتى الآن، بالإضافة إلى انتشار مرض الطاعون والكوليرا بسبب التغيرات المناخية.

تابع أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية، أن مصر تلعب دورا رياديا منذ بداية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عام 1992 حتى الآن لحماية الكرة الأرضية من تأثير التغيرات المناخية