نشرة التوك شو| حقيقة اقتحام معبر رفح وتفاصيل الفيروس المنتشر حاليا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب عن اختيار الثنائي حسن لتدريب المنتخب: إحنا جايبين مدرب ولا مدير مدرسة

علق الإعلامي عمرو أديب، على تعيين التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن كمدربي منتخب مصر لكرة القدم

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "زن المصريين هو اللي جاب حسام حسن، أنا معرفش حاجة اسمها أن المدرب روح، في ناس عايزة حسام حسن، وبتقولك مبيرحمش، هو إحنا جايبين مدرب ولا مدير مدرسة، لا يمكن أن يُعامل الناس بالطوبة عندما تحدث مشكلة".

وأضاف: "عندما يحدث أي شيء في المنتخب الناس تطالب بـ حسام وإبراهيم حسن ، على الرغم من أنهم لم يحققوا أي بطولة، مشكلة حسام وإبراهيم اللي محدش عايز يقولها إنهم تحت الضغط يظهر أسوأ ما فيهم".

عمرو أديب: أردوغان كان بينه وبين قبر مرسي 5 دقائق بالعربية ومراحش قرأ له الفاتحة

عقب الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر.

قال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة: "أردوغان مجاش مصر عشان فجأة بقا يحبنا، هو جه عشان إتأكد أن مصر قوية".

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى أن تركيا كانت تصف الوضع في مصر بالانقلاب، مضيفا: "أردوغان كان بينه وبين قبر محمد مرسي 5 دقائق بالعربية.. ومراحش قرأ له الفاتحة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أردوغان باع كل حاجة وقرر يزور مصر عشان عارف قيمة مصر".

الصحة تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر حاليا في مصر

كشف الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، عن تفاصيل أعراض الفيروس المنتشر حاليًا في الجو، في ظل الموجة الشديدة من البرد التي تجتاح البلاد.

وأوضح أمين خلال حواره في برنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأعراض تشمل السعال الجاف والبلغم، فقدان حاسة الشم والتذوق، تكسير في العظام، رشح في الأنف، الكحة المتكررة، والاحتقان.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على نظام مراقبة الفيروسات، حيث يتم أخذ عينات عشوائية من المرضى في المستشفيات لتحليلها وتحديد أي تغيرات في جينات الفيروسات.

وأشار إلى أن العديد من الفيروسات تنتشر بشدة خلال فصل الشتاء، وأن فيروس الإنفلونزا هو الأكثر انتشارًا حاليًا، وخاصة الأنواع H1N1 و H5N1.

الشرقية للدخان عن زيادة أسعار منتجاتها: 75% من تكلفة السيجارة بالدولار

كشف هانى أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، سبب زيادة أسعار جميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار ومنتجات الشركة الأخرى من الدخان

وقال أمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن زيادة أسعار السجائر طفيفة جدًا، مقارنة بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام.

أوضح العضو المنتدب لـ "إيسترن كومباني": "إحنا مش شركة تجارية أوي، وإلا كنا رفعنا أسعارنا بنسب كبيرة زي بقية الشركات، سعر فلتر السجائر زاد 400%، و75% من تكلفة السيجارة بالدولار، ومن أول المادة الخام لحد الفلتر كله مستورد والتجميع فقط في مصر"

ليرد الإعلامي عمر أديب ساخرًا: "يعني إحنا في مصر يدوب بنلف!".

ضياء رشوان يكشف تفاصيل إشعال النيران بإطارت السيارات لاعتراض شاحنات المساعدات

نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ما تم تدوله بشأن محاولة لاقتحام معبر رفح من الجانب المصري، موضحا أن التدهور الشديد في الظروف الحياتية والحال شديد البؤس والحاجة الماسة للمساعدات دفعت بعض المواطنين الفلسطينيين لإشعال النيران في إطارات السيارات لاعتراض شاحنات المساعدات في الطريق الواصل لمدينة رفح.

وكشف رشوان، خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، حقيقة الصور المتداولة لبناء مصر لمعسكرات للفلسطينيين استعدادا للتهجير، مشيرا إلى أن مصر ليست في حاجة إلى بناء منطقة عازلة على الحدود مع غزة وصور الأقمار الصناعية المتداولة قديمة وموجودة بالفعل.

وأوضح أن هناك منطقة عازلة قائمة بالفعل على مساحة 5 كيلو متر من الحدود وسور حدودي عازل بطول 6 أمتار فوق الأرض ومثلها بالأسفل.

محل ورحلة حج.. رجل أعمال يكافئ بطل فيديو إلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات

علق ربيع أبو حسن، على مقطع الفيديو المتداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإلقاء البرتقال على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

وقال أبو حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "والله ده أقل حاجة يعملها الشعب المصري وأتمنى يكون عندي حاجة أغلى من كده".

وأضاف "كل يوم أسمع النشرة وما صدقت حاجة جت من رحتهم وقدرت أرمي على قد ما قدرت وكنت بدعي لهم ولقيت ناس بتدعيلي ودي حاجة سعدتني أوي"، مؤكدًا أنه تلقي العديد من الاتصالات التليفونية تحيه علي موقفه وشهامته حتي لو لم يكن يملك سوي قوت يومه.

وخلال المداخلة تبرع رجل الأعمال المصري أشرف شيحة بتكاليف رحلة حج لعم ربيع حسن، كما تعهد بشراء محل تجاري ليبيع فيه بضاعته

أشعلوا إطارات سيارات.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام معبر رفح

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن مصدر مسئول فى هيئة المعابر والحدود فى قطاع غزة، نفى اقتحام معبر رفح قبل قليل كما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى.

وقال بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصدر أكد مساء الجمعة، أن مجموعة من المواطنين النازحين بجوار معبر رفح البرى من اللجانب الفلسطينى الذى يقع شرقى محافظة رفح جنوبى القطاع، أشعلوا إطارات السيارات أمام البوابة الرئيسية للمعبر.

ووأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن المصدر ذاته أشار إلى أن النازحين بعد إشعالهم إطارات السيارات فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات تحمل مساعدات غذائية كانت فى طريقها للقطاع.

وقال بكري أن المصدر لفت إلى أنه تم ارسال دوريات تابعة للشرطة الفلسطينية لضبط الوضع الميدانى وتأمين شاحنات المساعدات.

مصر تنفي قطعيا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات الإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

وأكد رشوان، أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، خصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.

وأضاف رشوان أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويرا - بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.