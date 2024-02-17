استنباط أصناف أرز وحل نادي سموحة.. حصاد وزارة الزراعة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٨٢.

تضمن الإنفوجراف حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٩ وحتى ١٥ فبراير الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر الأعلاف، ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف للاستفادة به وقت الأزمات فى إحداث توازن الأسواق، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد الجزار، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء خالد صلاح، مدير الإدارة الهندسية بجهاز مستقبل مصر.

وخلال هذا الأسبوع، وزير الزراعة، اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.

كما عقد أيضا اجتماعًا مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لبحث حل قضايا نادي سموحة الرياضي قانونيا، بحضور المهندس فرج عامر رئيس النادي، وممثلين عن الوزارتين.

وعقد وزير الزراعة، اجتماعا موسعا، ضم مديري مديريات الزراعة والطب البيطري والإصلاح الزراعي، ومراقبات الاستصلاح، بالمحافظات المختلفة، لمتابعة عددا من الملفات الخاصة بالثروة النباتية والحيوانية والأمن الغذائي.

واستقبل "القصير" أيضا "دومينيك جوه" سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة، إذ بحث معه التعاون في مجال استنباط أصناف الأرز قليلة استهلاك المياه والاستزراع السمكي وتبادل السلع الزراعية.

وأصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا بأنشطته الخدمية والإرشادية والبحثية خلال شهر يناير الماضي، إذ تضمن التقرير متابعة الحالة المرضية لمختلف المحاصيل.

كما نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية في بني سويف، إذ جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي بني سويف لعلاج مواشي وأغنام وماعز ودواب صغار المربيين، والتي بلغت أكثر من 6 آلاف رأس ماشية لدى 3 آلاف مربي.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الانتهاء من إعطاء أكثر من 1.3 مليون جرعة ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتي بدأت في 27 يناير الماضي.

كما قام وفد رسمي من المملكة المغربية برئاسة "إدريس بارك" رئيس قسم وقاية النباتات بالإدارة المركزية للمكتب الوطني لسلامة الأغذية بزيارة الحجر الزراعي المصري والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية؛ للتعرف على نظام الصحة والصحة النباتية المطبق في إنتاج وتصدير البطاطس المصرية لمختلف دول العالم.

ونظمت أيضا لجنة مبيدات الآفات الزراعية، برنامجا تدريبيا حول "الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات وأثره على الصادرات الزراعية" لشباب الباحثين بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بمقر لجنة المبيدات.

وأعلن مركز بحوث الصحراء إعادة تأهيل 50 منزلًا في المجتمع السابع جنوبَ مدينة مرسى مطروح، وإنشاء خزانات وآبار لحصاد المياه بمطروح بالتعاون مع شركة عجيبة للبترول.

واستقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور "مانوج نارديوسنج" سكرتير عام المنظمة الأفرواسيوية للتنمية الريفية، والسيد محمد رشوان، المنسق الإقليمي للمنظمة في دول شمال وشرق أفريقيا، والوفد المرافق؛ لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين.

ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية قطرية فى الفحص الحسي لزيت الزيتون وتعبئة وتخزين زيت الزيتون لصالح العاملات بالجمعية النسائية بموط بمركز الداخلة.

كما أنهى المعمل المركزى لبحوث الحشائش، فعاليات دورة تدريبية تحت عنوان: فحص بذور الحشائش فى الشحنات النباتية: الصادرات والواردات وعلاقتها بالحجر الزراعي، والتي تم تنظيمها بمقر المعمل.