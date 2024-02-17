شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى 10 محافظات فى مخصصات تدعيم شبكات الكهرباء.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة استثمارات بقيمة نحو 2.07 مليار جنيه خلال عام 2023/2024 لبرنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ويتم توزيعها علي المحافظات المختلفة، وتأتي محافظة القاهرة في المركز الأول بنحو 12%، وتليها محافظة شمال سيناء بنسبة 9.6%.

وفي هذا الصدد، نرصد توزيع استثمارات برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء وفقًا للمحافظات عام 2023/2024 :

1 - محافظة القاهرة 249.1 مليون جنية

2 - محافظة شمال سيناء 199.3 مليون جنية.

3 - محافظة الاقصر 172.7 مليون جنية.

4 - محافظة البحيرة 123 مليون جنية.

5 - محافظة جنوب سيناء 120.7 مليون جنية.

6- محافظة البحر الأحمر 103 مليون جنية.

7- محافظة الاسكندرية 101.4 مليون جنية.

8- محافظة الشرقية 99.6 مليون جنية.

9- محافظة الاسماعلية 97.3 مليون جنية.

10- محافظة المنيا 89.9 مليون جنية.

ويتضمن برنامج التنمية المحلية خمسة برامج فرعية تختص بالطرق والكباري، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع في تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ علي الموارد الطبيعية والإصحاح البيئي.