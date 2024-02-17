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تصل للحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة حفر الآبار دون ترخيص

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف عمرو فؤاد عوض المحامي عن عقوبة حفر آبار المياه الجوفية فى المناطق النائية دون إنهاء التراخيص والإجراءات القانونية وعدم التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية باعتبارها الجهة المختصة بذات الصدد.

وأوضح "عوض"، لمصراوي إنه وفقا لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 يعاقب كل من عمد حفر آبار بهدف الوصول للمياه الجوفية في المناطق النائية دون الرجوع للجهات المختصة أو إتباع الإجراءات القانونية اللازمة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحداهما.

وتابع المحامي: يُعاقَب كُل من يُخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62، والمواد 76، 78، 90، 94، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع تضاعُف تلك العقوبات حال العَودْ، وضبط الآلات والمُهمات المُستخدمة، ومُصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المُختصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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