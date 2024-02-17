شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار بعدة مناطق تشمل القاهرة الكبرى.. والصغرى بالعاصمة 12 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.
ومتوقع اليوم أمطار متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مطروح - اسكندرية - البحيرة -كفر الشيخ - الدقهلية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى و دمياط والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 ، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.
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