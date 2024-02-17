تحذير من الشبورة المائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وتوقعت الهيئة، أن يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والبلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يسود طقس الأحد 18 فبراير شبور مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

ويسود طقس الإثنين شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مصحوبة بأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة مصحوبة بنشاط في حركة الرياح.

بخصوص درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء 20 فبراير حتى 22 فبراير فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.